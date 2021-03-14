МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Накрутки на продаже автомобилей сегодня не настолько велики, как принято считать, банки же, работающие с официальными дилерами, делают это вполне прозрачно. А вот рекламные объявления со слишком заманчивыми ценами должны насторожить будущего покупателя: такими ценовыми трюками пользуются лишь серые дилеры, предупреждают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". BMW на всех не хватит. Какие авто уже стали дефицитом

При планировании покупки специалисты советуют обращать внимание на рекомендованную розничную стоимость машины на сайте автопроизводителя, оформлять по возможности заказ онлайн и не стесняться торговаться в автосалоне. Сэкономить можно также и на допоборудовании и страховых услугах.

ЦЕНОВЫЕ ИГРЫ СЕРЫХ ДИЛЕРОВ

Купить что-либо без добавленной стоимости нельзя — это противоречит законам рынка, убежден директор "Ауди.Авилон" Ренат Тюктеев. Если цена сильно выбивается из общей канвы – значит, где-то есть подвох.

"Обычно ценовыми играми грешат серые автодилеры, привлекая потребителей низкой ценой в публичном пространстве, будь то сайт по продаже автомобилей (классифайд) или платная контекстная реклама в Интернете", — говорит он.

После визита в такой салон, автолюбитель, как правило, уезжает с "кабальным" кредитным договором, где зафиксирован завышенный в несколько раз кредитный процент, а также включена масса невыгодных финансовых продуктов по завышенной цене.

"В итоге, если все просуммировать, машина приобретается намного дороже ее рыночной стоимости, и только юридическая поддержка поможет избавиться от взятых на себя повышенных обязательств", — говорит эксперт.

Тюктеев призывает не забывать о том, что любой "серый" дилер покупает автомобиль у официального, куда и стоит обращаться в первую очередь. Списки есть на сайте компании-автопроизводителя.

Директор по развитию маркетинговых коммуникаций Fresh Auto Светлана Гамзатова отмечает, что зачастую недобросовестные дилеры пытаются получить дополнительную выгоду при продаже авто: не предлагают автолюбителю купить бюджетную комплектацию, объясняя это ее отсутствием в наличии и предлагая взамен более дорогие варианты или дополнительное оснащение.

Помимо этого, в некоторых дилерских центрах навязывают невыгодные условия страхования или автокредита под видом выгодных, а также завышают срок ожидания выбранной клиентом модели.

"Дефицит моделей, сохранившийся до сих пор на российском авторынке, только усугубил такую ситуацию в авторитейле", — сетует эксперт.

Обращайте внимание и на рекомендованную розничную стоимость, которая всегда есть на сайте компании-производителя. Цена дилера может отличаться, но это не десятки, а единицы процентов за счет либо дисконтных программ, либо, наоборот, машина продается дороже по причине установленного дополнительного оборудования, говорит Тюктеев.

ОФОРМЛЯЙТЕ ОНЛАЙН

Чтобы избежать дополнительной финансовой накрутки при покупке авто, лучше оформлять заказ онлайн.

Однако бывает так, что клиент оформил заявку на сайте, внес залог, а машина в процессе доставки в автосалон подорожала.

"Если автомобилисту невыгоден такой вариант, можно вернуть залог, написав заявление в адрес автосалона с требованием возврата денег и расторжения договора купли-продажи", — советует Гамзатова.

Сбить цену на новое авто при покупке онлайн поможет просчет стоимости машины на конфигураторе на официальном сайте производителя — он принимает в расчет цену, установленную автоконцерном на модель, а также оповещает о скидках или выгодных условиях автокредитования.

ТОРГ УМЕСТЕН

Эксперты советуют не стесняться торговаться в автосалоне – даже на базовые модели, которые долго не продаются, бывают скидки.

Также, если нет необходимости в срочной покупке авто, можно дождаться наиболее выгодного времени – в конце отчетного периода: месяца, квартала или года, когда дилерам надо выполнить план продаж. Как выгодно купить машину и не переплатить лишнего

"Выгодно купить модель авто, когда ожидается выход ее рестайлинговой версии – дилеры будут только рады почистить склады для новинки", — отмечает Гамзатова.

БАНКИ НЕ РАЗМЕНИВАЮТСЯ ПО МЕЛОЧАМ

Что касается банковских продуктов, то сегодня дилеры все реже позволяют себе "заигрываться в кооперации с банками" и включать в цену автомобиля нерыночные тарифы, убежден Тюктеев.

У крупных дилеров, наоборот, работают схемы по снижению цены машины при продаже в кредит или лизинг. В этом случае дилер дает дополнительный дисконт на размер своего комиссионного вознаграждения от кредитной организации, наращивая тем самым свои продажи.

"Топ-10 крупнейших банков, работающих с официальной сетью дилеров, работают с клиентом прозрачно, не разменивая свою репутацию на краткосрочные заработки", — указал эксперт.

Если вы берете авто в кредит, поинтересуйтесь наличием выгодных предложений от банков-партнеров самого производителя – ставки по ним гораздо ниже, чем у сторонних банков, рекомендует Гамзатова.

"На рынке есть очень выгодные предложения, и, поскольку на этом зарабатывает банк, то он делится своей маржой с дилером, а вы таким образом вы получаете скидку: тогда у вас 0% переплат по кредиту, накруток банка нет совсем — то есть вы на этом ничего не теряете", — поясняет в свою очередь директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.

НЕ ГОНИТЕСЬ ЗА ДЕШЕВИЗНОЙ

Бизнес по продаже автомобилей не является высоко маржинальным, и больших накруток в нем нет, однако все же дилеры – это коммерческие предприятия и не будут работать себе в убыток, продолжает эксперт.

По его мнению, дела обстоят не так уж и плохо: нет такого, чтобы все дилеры поголовно пытались "навариться" на клиенте, завышая цены — это лишь единичные случаи.

Однако если вы будете гнаться изо всех сил за низкой ценой, велика вероятность того, что вы попадете на "не совсем официального дилера" или даже на мошенников. Часто бывает, что в договоре вроде бы все прописано, а потом выясняется, что надо заплатить за что-то еще — в итоге машина обойдется вам дороже, чем если бы вы покупали ее у официального дилера.

"Гнаться только за ценой – больший риск нарваться на обман и мошенничество", — уверен Груздев.

ИНТЕРНЕТ В ПОМОЩЬ

Если говорить про накрутки банков и дилеров, то, следует отметить, что дилеры – это бизнес, у них будет накрутка всегда, ведь они на этом зарабатывают. А сегодня, в период дефицита автомобилей, который сложился еще в прошлом году, накрутки выше, чем были раньше.

Однако на самом деле на продаже автомобиля дилер зарабатывает очень небольшие деньги – там нет накрутки в 20-30%, они не превышают 10%. "Поэтому не ждите грандиозной скидки – ее давать просто не с чего", — указывает эксперт. В России в феврале снизились продажи легковых авто с пробегом

Больше всего дилеры зарабатывают на продаже допоборудования и необязательном страховании. Поэтому если вы берете машину в кредит, смотрите условия кредитования — обязаны ли вы страховаться в конкретной страховой компании, является ли это условием кредита, или же вы можете выбрать другую страховую.

Если условия договора допускают, чтобы автомобиль был застрахован без аккредитованных компаний, поищите более выгодное предложение самостоятельно, и вы наверняка его найдете. "Как раз на страховых взносах есть хорошая маржа — дилерская часть там достаточно велика", — предупреждает Груздев.

Покупая машину, вполне можно сэкономить на допоборудовании: коврики, сигнализация, чехлы – все это можно купить самому намного дешевле, чем в дилерских центрах.

"В принципе, все очень просто – чтобы избежать накруток, нужно внимательно читать договор и смотреть, какие услуги обязательны, а какие нет. Спокойно отказывайтесь от всего необязательного и приобретайте все самостоятельно. Смотрите рекомендованные цены от автопроизводителей, сравнивайте специальные предложения от нескольких дилеров – Интернет в помощь", — заключил эксперт.