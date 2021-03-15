МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" второй раз за год поднял цены, подорожание составило в среднем 10-20 тысяч рублей для базовой модификации, следует из данных обновленных прайс-листов компании.

Так, самая популярная модель Волжского автозавода — Lada Granta — в стандартной комплектации в кузове седан подорожала на 11 тысяч рублей и теперь предлагается по цене от 511 тысяч, следующая за ней по потребительским симпатиям Vesta выросла на 20 тысяч в базе и стоит от 724 тысяч рублей, Lada Xray подорожала на 15 тысяч и теперь стартует с отметки 695 тысяч рублей. Зачем мировую экономику заливают долларами и евро

Обновленный Largus и Niva Travel выросли также на 15 тысяч до минимум 705 и 763 тысяч рублей соответственно, Lada Niva Legend (бывшая 4х4) подорожала примерно на 8 тысяч рублей и предлагается от 608 тысяч рублей, следует из данных прайс-листов.

До этого "АвтоВАЗ" вслед за рядом других производителей поднял цены на свои машины с 15 января на 10-39 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации, а в 2020 году компания повышала цены 5 раз, но каждый раз на скромные 1-2%.