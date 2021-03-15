МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Автоэксперты не советуют пока переходить на зимние шины, это можно будет сделать в середине апреля или тогда, когда среднесуточная температура установится больше 5 градусов Цельсия.

"Учитывая наши переменчивые погодные условия, думаю, что пока автомобилистам суетиться по этому поводу очень рановато. Прогнозы говорят, что минусы еще будут… В Москве и Питере актуальным временем будет примерно середина апреля, как правило, плюс-минус 5 дней", — рассказал РИА Новости директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

Он напомнил, что закон относительно смены шин носит рекомендательный характер, дата замены шин определяется каждым регионом отдельно.

"Правительство, государственные органы, думаю, ещё не будут объявлять о смене резины", — поделился Канаев. Эксперты предсказали снижение российского рынка акций и рубля

С ним согласен и координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орлов. Он считает, что хоть и в ближайшую неделю температура будет плюсовая, говорить о замене шин пока рано.

"На самом деле эластичность шин летних (раскрывается) от 5 градусов тепла и выше. Поэтому когда устанавливается постоянная плюсовая температура, в принципе уже можно задумываться о том, чтобы менять колёса. Обычно, редко когда бывают исключения, это в начале апреля в одну сторону меняем, начало ноября — соответственно, в другую", — отметил Орлов.

По его словам, если придерживаться этих правил, всё будет нормально.

"Ну и следить за температурой: если вы видите, что будет возврат к минусовой, не важно — ночью, не ночью… То, конечно, лучше потерпеть и поездить пока на зимней резине", — добавил автоэксперт.