МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ оценивает ситуацию на российском рынке сахара как стабильную и не ожидает скачкообразного роста цен в текущем году, говорится в сообщении министерства. Власти сказали, стоит ли продлевать соглашения по ценам на масло и сахар

Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, ранее в понедельник в своем отчете по МСФО за 2020 год и четвертый квартал сообщила, что в октябре-декабре прошлого года средняя цена реализации сахара увеличилась на 78% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 39,2 рубля за килограмм без НДС.

"Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает скачкообразного роста цен на сахар в 2021 году", — указывает аграрное министерство.

Ведомство указывает: начиная с декабря 2020 года, когда были заключены соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло в России, средние отпускные цены на сахар составляют порядка 36 рублей за килограмм для поставки в розницу. По данным на 10 марта, цены производителей на сахар с начала текущего года снизились на 1,5%, до 35,9 рубля за килограмм.

"Отмечаем, что к соглашению присоединились предприятия, занимающие порядка 100% рынка. Все участники исполняют свои обязательства в полном объеме", — сообщает Минсельхоз. Кроме того, продолжает министерство, сохранению стабильных цен на сахар в 2021 году будет способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой на 14,4%, до 1,06 миллиона гектаров. Как накопить на пенсию, равную вашей зарплате

"С учетом этого производство свеклы в текущем году, по прогнозу, составит не менее 40 миллионов тонн, что позволит получить порядка 6 миллионов тонн сахара. Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов", — говорится в сообщении.

"Русагро" в свою очередь также отмечает, что средняя цена реализации сахара в четвертом квартале в 39,2 рубля за килограмм означает возвращение цены на уровень 2016 года после рекордно низкого уровня 2019 года. Так, средняя цена реализации сахара "Русагро" за 2016 год составила 40,6 рубля за килограмм без НДС, в первом квартале 2019 года — 36,5 рубля, а в четвертом квартале того года — уже 21,9 рубля за килограмм.

"При этом, цены реализации сахара на потребительском рынке соответствовали условиям заключенного в декабре 2020 года соглашения по ограничению цены реализации сахара в розницу на уровне 36 рублей за килограмм с НДС на заводе для сахара в мешках. Объем отгрузок сахара компании в рознице не сократился по сравнению с уровнем прошлого года", — добавляет группа.