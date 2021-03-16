МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Роскачество по итогам исследования вишневых нектаров и соков выявило запрещенные синтетические красители и ароматизаторы, говорится в сообщении организации.

"Роскачество обнаружило запрещенные красители и ароматизаторы в вишневых нектарах и соках", — говорится в сообщении. Эксперты проверили в общей сложности продукцию 25 торговых марок: большинство произведено в России, три — в Армении и одна — в Германии.

В частности, в двух образцах обнаружены синтетические красители, запрещенные при производстве соков и нектаров, еще в двух — компоненты, свойственные искусственным ароматизаторам. Кроме того, продукция пяти торговых марок не соответствовала заявленному наименованию, а в четырех — зафиксировано высокое содержание натрия, косвенно указывающее на плохую подготовку воды. Как власти будут регулировать цены и чем ответит рынок

В одном из нектаров, предназначенных для детского питания, выявлено пятикратное превышение по показателю 5-оксиметилфурфурол, что является нарушением технического регламента. Еще два образца не соответствовали ГОСТу по органолептике, в одном из восстановленных соков обнаружена не заявленная в маркировке лимонная кислота в количестве, превышающем установленную норму.

Роскачество уточнило, что проверенные вишневые нектары и соки не содержат консерванты и соответствуют допустимым нормам по содержанию сахаров, тяжелых металлов, ртути и мышьяка. Что касается пестицидов, выявленных в трех торговых марках, то их количество является следовым и безопасным для здоровья, указывают эксперты.

Сок прямого отжима получают из свежих или сохраненных свежими фруктов или овощей, восстановленный — путем возврата в концентрированный сок части воды, которая была удалена при изготовлении из сока прямого отжима, а нектар — путем смешивания сока или пюре с питьевой водой с добавлением подсластителей. "Содержание вишневого сока в вишневом нектаре должно быть не меньше 25%, согласно техническому регламенту", — напоминают эксперты.