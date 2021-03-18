МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. С 1 апреля начинающие автомобилисты больше не будут отдельно сдавать "площадку" на экзамене в ГИБДД, сообщается на сайте ведомства. Водителям могут разрешить не возить с собой права

"Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения", — заявили в ведомстве.

Новые правила коснутся только тех, кто получает права на управление легковым автомобилем, грузовиком и автобусом. Прежний формат сохранится лишь для тех, кто получает удостоверение на вождение мотоцикла.

Также изменился перечень нарушений и ошибок, за которые начисляются штрафные баллы. Список состоит из подгрупп по одному, двум и трем баллам. При этом в отдельный блок вынесены грубые ошибки, за которые экзамен прекращается сразу. К ним добавились использование телефона при движении и езда с непристегнутым ремнем безопасности. Как и прежде, для успешной сдачи экзамена, необходимо набрать не больше пяти штрафных баллов.

Кроме того, теперь, во время экзамена в машин сможет присутствовать наблюдатель. Им может стать другой кандидат в водители, ожидающий своей очереди, а также представители общественных организаций и автошкол. Эта мера направлена на повышение прозрачности экзамена и разрешение возможных спорных ситуаций.