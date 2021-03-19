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Более 180 иностранных военных атташе привились в России "Спутником V"
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Военные атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки привились вакциной "Спутник V", говорится в сообщении Минобороны РФ. "183 иностранных военных атташе из 34... ПРАЙМ, 19.03.2021
вакцинация, спутник v, коронавирус, новости, бизнес, фармацевтика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Военные атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки привились вакциной "Спутник V", говорится в сообщении Минобороны РФ.
"183 иностранных военных атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки приняли добровольное участие в проведении вакцинации от новой коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V", — говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, перед процедурой всем иностранным военным атташе измерили температуру тела, а также проверили симптомы инфекционных заболеваний. Допущены к вакцинации были те, кто ранее не болел коронавирусом и не имел противопоказаний.
В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено уже в 50 странах.
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