МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Министерство культуры России хочет разрешить кинотеатрам самостоятельно устанавливать правила для кинозрителей, в том числе вводить запрет на пронос своей еды в кинозалы. Соответствующий проект постановления правительства выложен в базе regulation.gov.ru. Онлайн-кинотеатры резко нарастили доходы благодаря пандемии

В соответствии с ним кинотеатры смогут по собственному решению устанавливать запрет на пронос в кинозалы продуктов питания, алкогольных и прохладительных напитков.

"С учетом разных позиций кинотеатров по этому вопросу мы сочли правильным отдать решение по проносу еды в кинозалы на их усмотрение в рамках законодательства по защите прав потребителей",— объяснили "Коммерсанту" в ведомстве.

Ранее Минкульт предлагал ввести соответствующие правила в рамках поправок к закону "О кинематографии". В соответствии с ним зрителям любого кинотеатра запрещалось проносить в кинозал оружие, опасные предметы и вещества, а также лазерные указки, продукты питания и напитки, купленные за пределами кинотеатра. Однако против запрета на пронос еды выступил Роспотребнадзор. По словам источника издания, знакомого с ситуацией, документ так и не внесли в кабинет министров.

Введение запрета на пронос в кинозалы еды, купленной не в самом кинотеатре, обсуждается несколько лет. Его продвигают киносети, рассчитывающие, что мера способствует росту выручки кинобаров на 10%.

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