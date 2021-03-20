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Меркель допустила закупки Германией вакцины "Спутник V"
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает возможным использовать вакцину от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе. Об этом она заявила журналистам, отвечая на вопрос, может ли Германия... ПРАЙМ, 20.03.2021
коронавирус, спутник v, ангела меркель, германия, новости, бизнес, фармацевтика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БЕРЛИН, 20 мар — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает возможным использовать вакцину от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе. Об этом она заявила журналистам, отвечая на вопрос, может ли Германия самостоятельно закупить российский препарат.
По ее словам, в рамках ЕС необходимо использовать все вакцины, которые будут допущены Европейским лекарственным регулятором (ЕМА).
При этом, если препарат не будет заказывать Евросоюз, то Германия может сделать это самостоятельно.
"Я бы сделала европейский заказ. Если такого заказа не будет, а я пока не вижу признаков этого, тогда мы должны идти немецким путем сами. Это возможно, и мы это сделаем", — заявила Меркель.
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