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Глава МИД Венгрии привился вакциной "Спутник V"
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Глава МИД Венгрии Петер Сиярто прошел вакцинацию российским препаратом от коронавируса "Спутник V". "Мы можем победить только с (помощью — ред.) вакцин… Сегодня мы завершили... ПРАЙМ, 20.03.2021
коронавирус, венгрия, спутник v, вакцина, новости, бизнес, фармацевтика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сиярто прошел вакцинацию российским препаратом от коронавируса "Спутник V".
"Мы можем победить только с (помощью — ред.) вакцин… Сегодня мы завершили сделку с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым о поставке вакцин "Спутник V" в марте. (Я тоже привился этой вакциной сегодня)", — написал министр в Facebook, прикрепив фотографию своей вакцинации.
Венгрия ранее уже одобрила применение "Спутник V", не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее привился от коронавируса вакциной китайской фармацевтической компании Sinopharm.
Кроме "Спутника V" Венгрия одобрила к применению в стране вакцины AstraZeneca и Sinopharm. В стране также применяются препараты Pfizer и Moderna, которые одобрены на уровне ЕС.
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