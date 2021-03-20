МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сиярто прошел вакцинацию российским препаратом от коронавируса "Спутник V". Меркель допустила закупки Германией вакцины "Спутник V"

"Мы можем победить только с (помощью — ред.) вакцин… Сегодня мы завершили сделку с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым о поставке вакцин "Спутник V" в марте. (Я тоже привился этой вакциной сегодня)", — написал министр в Facebook, прикрепив фотографию своей вакцинации.

Венгрия ранее уже одобрила применение "Спутник V", не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее привился от коронавируса вакциной китайской фармацевтической компании Sinopharm.

Кроме "Спутника V" Венгрия одобрила к применению в стране вакцины AstraZeneca и Sinopharm. В стране также применяются препараты Pfizer и Moderna, которые одобрены на уровне ЕС.

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