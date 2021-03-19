МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. В Евросоюзе наступила третья волна пандемии COVID-19, сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Даны Спинант.

"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы входим в очень сложный период, экономика будет серьезно затронута ситуацией", — сказала она.

Спинант призвала страны ЕС ускорить вакцинацию населения. Цель, заявленная Брюсселем — привить 70 процентов взрослого населения ЕС. Белоруссия подсчитала потери от пандемии

Спинант отметила снижение смертности от COVID. Это объясняется улучшением методик лечения людей в отделениях интенсивной терапии. Кроме того, новые штаммы распространяются быстрее, но провоцируют менее серьезные формы болезни.

Европа в последнее время столкнулась с проблемами в поставках вакцин, одобренных в ЕС.

На сегодняшний день в Евросоюз поставили около 70 млн доз. Сообщается, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отчиталась о снабжении государств препаратами от коронавирусной инфекции в первом квартала 2021 года.

По словам главы Еврокомиссии, проблемы сохраняются только с производителем вакцины AstraZeneca.

Некоторые страны приостановили вакцинацию отдельной партией данного производителя из-за сообщений об образовании тромбов у пациентов.

Многие страны также приостановили вакцинацию отдельной партией препарата этой компании из-за сообщений о рисках образования тромбов у пациентов.

Уточняется, что за время пандемии коронавирусом формы SARS-CoV-2 заразились более 121 миллиона человек. Почти 2,7 миллиона скончались.

Помимо этого, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила закупки российской вакцины "Спутник V", если ее не будет заказывать Евросоюз. Меркель считает, что европейцы должны использовать все вакцины, разрешенные европейским регулятором ЕМА.

"Я бы сделала европейский заказ. Если такого заказа не будет, а я пока не вижу признаков этого, тогда мы должны идти немецким путем сами. Это возможно, и мы это сделаем", — сказала Меркель.

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