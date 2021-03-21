Ряд шведских компаний выразили готовность производить "Спутник V"
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. В Швеции могут начать производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", пишет газета Svenska Dagbladet.
По словам начальника отдела Агентства по инновациям Vinnova Ларса Хаммарстрема, возможность выпускать вакцину есть, однако имеющиеся сейчас мощности все же не позволяют сделать производство массовым.
"Есть проблема, связанная с тем, что сегодня производственные мощности не адаптированы, но у нас, несомненно, есть возможность производить вакцину в определенном количестве. Речь необязательно идет о строительстве большого завода, а только о том, чтобы попробовать развить те возможности с теми заинтересованными сторонами, которые уже имеются", — сказал он.
Также о возможности производства российской вакцины в стране заявил координатор кампании по вакцинации Рикард Бергстрем. "Сейчас ряд производителей в Швеции ведут серьезные переговоры о возможности производства "Спутника V". Больше я ничего сказать не могу", — отметил он.
По мнению профессора Каролинского института Али Миразими, в мире должны применяться все существующие вакцины. Он считает, что если "Спутник V" будут делать в Европе, то это повысит прозрачность производства и предоставит возможность надлежащего контроля.
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