МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. В Швеции могут начать производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", пишет газета Svenska Dagbladet. Врач рассказал, ждать ли россиянам роста заболеваемости COVID в апреле

По словам начальника отдела Агентства по инновациям Vinnova Ларса Хаммарстрема, возможность выпускать вакцину есть, однако имеющиеся сейчас мощности все же не позволяют сделать производство массовым.

"Есть проблема, связанная с тем, что сегодня производственные мощности не адаптированы, но у нас, несомненно, есть возможность производить вакцину в определенном количестве. Речь необязательно идет о строительстве большого завода, а только о том, чтобы попробовать развить те возможности с теми заинтересованными сторонами, которые уже имеются", — сказал он.

Также о возможности производства российской вакцины в стране заявил координатор кампании по вакцинации Рикард Бергстрем. "Сейчас ряд производителей в Швеции ведут серьезные переговоры о возможности производства "Спутника V". Больше я ничего сказать не могу", — отметил он.

По мнению профессора Каролинского института Али Миразими, в мире должны применяться все существующие вакцины. Он считает, что если "Спутник V" будут делать в Европе, то это повысит прозрачность производства и предоставит возможность надлежащего контроля.

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