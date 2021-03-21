МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. В дальней поездке много возможностей сэкономить на средствах передвижения, питании и аренде жилья, рассказала в интервью радио Sputnik фуд- и тревел-блогер, автор блога @four_cups Анна Сатурова. Россиянам вновь вернут деньги за внутренний туризм

По ее словам, если предстоит авиаперелет, то можно сберечь немалую сумму, тщательно выбирая билеты, поскольку разница в цене между рейсами различных авиакомпаний очень значительна.

"Чтобы выбрать выгодные билеты, надо следить за ценами на сайтах-агрегаторах. Я люблю летать лоукостерами, в том числе и российскими, они в целом бюджетные, но нужно следить за нормами провоза багажа. Потому что многие покупают дешевые билеты, не смотрят нормы, а потом попадают на деньги. Обычно я путешествую с одним рюкзаком стандартного размера, он спокойно умещается по габаритам в указанные требования", – сказала Сатурова.

Затем необходимо определиться с проживанием, здесь есть много способов минимизировать затраты — например, бронировать не отели, а квартиры на сайтах-агрегаторах и сайтах по поиску жилья. Глава Ростуризма дала прогноз по восстановлению международных турпотоков

"Можно бронировать не целые квартиры, а комнаты, это выходит раза в три дешевле. Есть вариант хостелов, но смотрите рейтинг и отзывы. Можно пользоваться каучсерфингом – это вид съема жилья, когда ты приезжаешь и бесплатно у кого-то живешь, но надо относиться с осторожностью: бывают разные хозяева. Нужно смотреть отзывы, и у хозяина должно быть много хороших отзывов", – предупредила Сатурова.

Кроме того, можно сократить траты на еду и передвижения.

"Если снимать квартиру, можно выбрать с кухней, с минимальным набором, чтобы закупиться в супермаркете и готовить себе завтраки, это большая экономия. Экономить на передвижениях – всегда скачивать карты, узнавать заранее об общественном транспорте, чтобы не тратить деньги на такси. Между городами можно перемешаться на BlaBlaCar", – посоветовала Сатурова.

Кроме того, чаще всего выгоднее бывает путешествовать в компании – это позволит сэкономить и на жилье, и на еде, и на перемещениях.

Если целью путешествия является пляжный отдых, то в большинстве случаев будет дешевле купить тур, но если задача — посмотреть крупный город за два-три дня, проще и дешевле сделать это самому, сказала блогер.

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