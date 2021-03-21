МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Начало Великого поста в России увеличило интерес покупателей к растительному мясу, сообщили РИА Новости опрошенные участники рынка. Мясников назвал продукты, способствующие долголетию

Великий пост в текущем году проходит с 15 марта по 1 мая 2021 года. Пост предполагает определенные ограничения в приеме пищи, самые строгие из которых — в первую неделю и во время Страстной седмицы (неделя, предшествующая Пасхе, которая в 2021 году отмечается 2 мая).

"Великий пост подстегнул активный рост спроса на продукты-заменители мяса. С начала поста продажи категории в среднем увеличились на 13%", — рассказали РИА Новости в онлайн-магазине продуктов питания "Утконос".

По ряду позиций покупатели "Утконос Онлайн" увеличили интерес к продукции в разы, а, например, прирост спроса на один из видов веганской колбасы достиг 1000%.

Подобный тренд отмечают и в сети "Азбука вкуса". "Мы видим рост спроса на растительное мясо в районе 15%, что в целом вполне коррелирует с количеством соблюдающих пост людей", — сказали в ритейлере. Директор по маркетингу онлайн-ритейлера "Самокат" Игорь Рожков, в свою очередь, сообщил, что спрос на охлажденное растительное мясо и фарш за последнюю неделю повысился на 27%.

Акционер группы компаний "Эфко" (производит, среди прочего, продукцию из растительного мяса), основатель "Еды будущего" Сергей Иванов отметил, что Великий пост — высокий сезон для растительного мяса. "Вся линейка веганской еды растет, по каким-то категориям — до 70% к прошлому году. В Великий пост спрос конкретно на растительное мясо растет на десятки процентов, в зависимости от каналов", — добавил собеседник агентства.

По его словам, активнее всего во время Великого поста растет спрос в HoReCa (общепит и гостиничный бизнес). "Десятки новых ресторанов обратились к нам с заказами уже в последнюю неделю перед началом поста", — рассказал Иванов.

Продажи соевого мяса на Ozon на неделе с 15 по 19 марта выросли на 48% относительно предыдущей недели. "Пользователи ищут варианты разнообразить блюда в период поста. Чаще всего россияне покупают на площадке гуляш и фарш из сои. В качестве дополнительного источника белка выбирают тофу, спрос на который с 15 по 19 марта вырос на 23% относительно предыдущей недели", — отметили в маркетплейсе.

В свою очередь, коровье молоко покупатели также стремятся заменять растительными аналогами: в топе предпочтений — кокосовое молоко и соево-банановый молочный напиток. Спрос на растительное молоко на площадке увеличился на 17% неделя-к-неделе.

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