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Глава BioNTech спрогнозировал, когда снимут локдаун в Европе и США
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Генеральный директор биоинженеринговой компании BioNTech, создавшей вакцину от COVID-19 совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer, Угур Шахин считает, что к концу... ПРАЙМ, 21.03.2021
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Генеральный директор биоинженеринговой компании BioNTech, создавшей вакцину от COVID-19 совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer, Угур Шахин считает, что к концу лета во многих странах Европы и в США уже не потребуется сохранять локдаун.
"Во многих странах Европы и в США мы, вероятно, к концу лета будем в ситуации, когда больше не потребуется локдаун", — заявил Шахин в интервью изданию Welt am Sonntag.
Он предупредил, что вирус не исчезнет и потребуется по меньшей мере еще год, прежде чем человечество сможет восстановить "контроль над ситуацией".
Немецкая биотехнологическая компания BioNTech была создана в 2008 году, в 2020 году она разработала первую сертифицированную в ЕС и США вакцину на основе РНК-мессенджера против COVID-19.
В начале февраля сообщалось, что ввиду повышенного мирового спроса планируется произвести 2 миллиарда доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech в 2021 году.
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