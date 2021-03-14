МИНСК, 14 мар — ПРАЙМ. Помощник президента Белоруссии по финансово-кредитным вопросам Валерий Бельский заявил, что в случае введения по примеру других стран тотального локдауна из-за коронавирусной инфекции в 2020 году республика потеряла бы еще 5-6% ВВП. Нацбанк Белоруссии сохранил ставку рефинансирования без изменений

Валовой внутренний продукт Белоруссии по итогам 2020 года снизился на 0,9%.

"Думаю, что мы бы потеряли еще не менее 5-6% к нашему ВВП. Не менее. Причем только в прошлом году, потому что когда малая страна, которая высочайшей ценой, напряженными усилиями добивалась своего присутствия на внешнем рынке, уйдет с этого рынка, то шансы вернуться снижаются", — сказал Бельский в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.

Он подчеркнул, что борьба с распространением коронавируса стала для белорусской экономики серьезным вызовом.

"Вся система была направлена на то, чтобы найти баланс между экономическими интересами и обеспечением безопасности наших граждан", — подчеркнул Бельский.

Он также назвал в качестве вызова, с которым столкнулась в 2020 году белорусская экономика, то, что в самом начале года не были заключены контракты по поставке нефти и формированию цен на нее соответственно. "В значительной степени наша экономика столкнулась с этим риском недопоставок сырья. Эксперт сказал, какой уровень госдолга помешает росту ВВП России

Принимались самые неординарные решения: были заключены контракты и с Саудовской Аравией, и с Норвегией, и американский контракт у нас один был", — сказал помощник президента.

Он подчеркнул, что ситуация "была уроком не только для Республики Беларусь, которая еще раз убедилась в том, что нельзя хранить яйца в одной корзине, но и для партнеров, которые, наверное, с некоторым уважением восприняли наши попытки". "Из этой ситуации с достоинством вышли, и контракты на текущий год были подписаны без всяких противоречий. Думаю, что это выгода для всех", — отметил Бельский.

Он также рассказал о некоторых мерах по стимулированию экономического развития, в частности, предполагаются точечные меры по поддержке отстающих регионов.

"Это создание производственных кластеров. Суть заключается в том, чтобы включить в технологические, производственные, экономические цепочки крупных лидирующих предприятий небольшие предприятия, которые созданы в регионах, чтобы загрузить их производством комплектующих, упаковкой", — сказал помощник.

По его словам, точечная поддержка будет заключаться в создании льготных условий для организации предприятий любых форм бизнеса, которые будут способствовать созданию рабочих мест, повышению доходов в местные бюджеты, вплоть до крупных проектов.

"Поднимался вопрос о строительстве второй атомной станции, и со всей очевидностью можно говорить о том, что следующий шаг будет сделан в ином месте. Ключевой причиной для этого является создание условий для развития территорий по всей стране", — считает Бельский.

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