МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Порядка 82% жителей России готовы отказаться от пластиковой посуды, пишет РБК со ссылкой на мартовское исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Тремя годами россиян, готовых отказаться от пластиковой посуды, было на 12% меньше — 70%.

Как заявляла в марте этого года вице-премьер Абрамченко, в стране возможно введение запрета на пластиковую посуду.

Итак, подавляющее большинство респондентов готовы отказаться от использования пластиковой посуды.

42% из них однозначно готовы отказаться от пластиковой посуды.

Скорее готовы отказаться от нее — 40% респондентов.

При этом 14% респондентов считают, что скорее не готовы больше не использовать посуду из пластика.

Еще 4% ответили однозначным отказом: им пластиковая посуда необходима.

Молодежь — люди до 24 лет — чаще других говорят о вреде пластика для окружающей среды. Как и респонденты с доходом от 50 до 80 тысяч рублей в месяц.

Больше всего тех, кто не готов отказаться от посуды из пластика, среди граждан с ежемесячным доходом ниже отметки в 30 тысяч рублей: они аргументируют свою позицию тем, что посуду из пластика использовать удобно и дешево.

Сторонники пластика также говорят о том, что людям стоит думать не об отказе от этой продукции, а о новых способах ее переработки.