МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Внедрение на портале госуслуг механизма электронных договоров упростит оформление договоров с транспортными средствами, а также исключит риск ошибок при их составлении и повысит безопасность сделок, заявил РИА Новости директор департамента передовых цифровых решений Минцифры России Алексей Горобцов.

Минцифры к 1 мая 2021 года запланировало реализацию механизма осуществления юридически значимых действий в электронной форме на портале госуслуг. Перечень действий будет утвержден приказом министерства.

Ранее на портале проектов нормативных актов был опубликован проект приказа, утверждающего перечень юридически значимых действий, в том числе сделок, которые могут быть осуществлены через портал госуслуг с 1 мая 2021 года. Это, в частности: оформление (заключение и расторжение) договоров купли-продажи транспортных средств; оформление договоров на оказание услуг по выездному обслуживанию, осуществляемому многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг. США и Германия вступили в жесткий торг по "Северному потоку 2"

Также в список входит: оформление договоров финансовой аренды (лизинга), за исключением заключаемых государственными или муниципальными учреждениями; направление кредитору требования заемщика об изменении условий кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой и направление кредитором уведомления об изменении условий кредитного договора, обязательства по которому обеспечены ипотекой, ‎в соответствии с представленным заемщиком требованием.

"В результате внедрения на портале госуслуг механизма электронных договоров существенно сократится время на оформление договоров с транспортными средствами, будет исключен риск ошибок при их составлении и повысится безопасность самих сделок. Мы планируем, в том числе, таким образом упростить процедуру заключения договоров купли-продажи автомобилей между гражданами", — прокомментировал Горобцов.