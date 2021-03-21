МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Travel-блогер Анна Сатурова рассказала, как спланировать идеальное дешевое путешествие, сообщило "Радио Спутник".

Утверждается, что способов сэкономить в поездке достаточно, главное — спланировать все по пунктам.

Начать стоит с выбора транспорта. Если выбран самолет, лучше поискать рейсы разных авиакомпаний. Цены могут существенно отличаться.

"Чтобы выбрать выгодные билеты, надо следить за ценами на сайтах-агрегаторах. Я люблю летать лоукостерами, в том числе и российскими, они в целом бюджетные, но нужно следить за нормами провоза багажа", — советует блогер.

Далее — определиться с проживанием. Здесь довольно широкий маневр для экономии.

"Например, бронировать не отели, а квартиры на сайтах-агрегаторах, сайтах по поиску жилья. Можно бронировать не целые квартиры, а комнаты, это выходит раза в три дешевле. Есть вариант хостелов, но смотрите рейтинг и отзывы. Можно пользоваться каучсерфингом – это вид съема жилья, когда ты приезжаешь и бесплатно у кого-то живешь, но надо относиться с осторожностью: бывают разные хозяева. Нужно смотреть отзывы", — предупредила Сатурова.

Рассчитать расходы на еду и местный транспорт.

"Если снимать квартиру, можно выбрать с кухней, с минимальным набором, чтобы закупиться в супермаркете и готовить себе завтраки, это большая экономия. Экономить на передвижениях – всегда скачивать карты, узнавать заранее об общественном транспорте, чтобы не тратить деньги на такси. Между городами можно перемешаться на BlaBlaCar", – добавила блогер.

Как уточняет Сатурова, выгоднее путешествовать компанией. Тогда можно сэкономить на еде, жилье, проезде и других издержках. Черногория разрешила въезд россиянам, привитым "Спутником V"

Желательно заранее изучить правила проезда в транспорте в той или иной стране. Это также поможет снизить траты.

Если цель — пляжный отдых, лучше приобрести тур. В других случаях дешевле и проще ехать самостоятельно.

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