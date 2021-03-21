МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, находясь в эти выходные в Сибири, ездят на вездеходе по тайге и совершают пешие прогулки, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее президент заявил, что выходные проведет в тайге. Путин рассказал, как будет организован отпускной сезон

"Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе", — сказал Песков, отметив, что в ближайшее время пресс-служба президента распространит видеокадры и фотографии из этой поездки.

По словам пресс-секретаря президента, Путин вместе с Шойгу на вездеходе ездят по тайге, а также совершают пешие прогулки по тайге.

Министр обороны в ходе поездки также показал президенту свою мастерскую, где он в виде хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.

Путин сам управлял вездеходом, на пассажирском сиденье сидел Шойгу. Глава государства вместе с министром обороны, гуляя по тайге, прошли по подвесному мосту через реку, понаблюдали в бинокль за местной фауной.

После прогулки они пообедали там же в тайге. Расположились они на лавках, на которых были накинуты шкуры. На столе уже была приготовлена колбаса, нарезаны помидоры, огурцы и редис.

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