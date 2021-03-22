ПРАГА, 21 мар – ПРАЙМ. Словацкий премьер Игорь Матович заявил о своей готовности уйти в отставку при условии одновременного ухода со своих постов четырех ведущих политиков из других партий правящей коалиции. Это заявление Матович сделал на специальном брифинге вечером в воскресенье. Премьер Словакии заявил, что "Спутник V" не отправят назад в Россию

В последние дни два вице-премьера и лидеры двух правых коалиционных партий Рихард Сулик и Вероника Ремишова потребовали отставки Матовича, угрожая выходом из правящей коалиции. По словам Сулика, первый год работы кабмина под руководством Матовича можно охарактеризовать как хаос, у премьера не хватает способностей, и никакие договоренности с Матовичем не действуют. Долго копившиеся разногласия между партнерами по коалиции проявились после того, как 1 марта Матович обеспечил поставку в Словакию первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Матович рассказал, что две недели назад они с главой минздрава "радостно сообщили" о договоренности по поставкам вакцин "Спутник V".

"Однако наши коалиционные партнеры использовали первую поставку вакцин для развязывания коалиционного кризиса. Сначала требовали ухода главы минздрава, потом моего. Я готов покинуть правительство и действовать в нем как рядовой член", — сказал Матович.

По его словам, возглавляемая им партия приняла решение, что условием его отставки с поста премьера является одновременный уход со своих постов вице-премьера и главы минэкономики Рихарда Сулика, а также главы минюста Марии Коликовой, главы парламентского комитета по здравоохранению Янки Битто Циганиковой и замглавы парламента Юрая Шелиги.

В пятимиллионной Словакии сохраняется сложная эпидемическая обстановка, число новых больных коронавирусом и умерших от него является одним из самых больших в мире в пересчете на 1 миллион жителей. В последние недели ежедневно в среднем умирают около 100 человек. Больницы в республике переполнены, поэтому ряд зараженных уже отправили в клиники Польши и Германии. В республике действует жесткий режим чрезвычайной ситуации.

По итогам парламентских выборов ровно год назад, 21 марта 2020 года, была составлена правящая коалиция из 4 партий – "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ), "Мы – семья", "Свобода и солидарность" (СиС) и "За людей". Лидер ОЛНЛ Игорь Матович был назначен премьером, а лидеры партий СиС Рихард Сулик и "За людей" Вероника Ремишова – вице-премьерами. Во вторник на уходящей неделе с Матовичем встретилась президент республики Зузана Чапутова, чтобы услышать, как он собирается решать разразившийся кризис в правительстве, но премьер, как подчеркнула президент, не нашел для нее ответа. В связи с этим Чапутова потребовала от премьера и его коллег по правящей коалиции "прекратить агонию", которая развернулась на фоне критической ситуации в стране с COVID-19, когда ежедневно умирают десятки людей, а "бедность и жизнь в страхе становятся новой пандемией".

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