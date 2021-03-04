ПРАГА, 4 мар – ПРАЙМ. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "прискорбной" шутку премьера Словакии Игоря Матовича, который на вопрос о том, что он пообещал России за поставку вакцины "Спутник V", ответил, что "Закарпатскую Украину". Украинский экс-министр подсчитал потери от запуска "Северного потока — 2"

Первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставили в понедельник из Москвы в Кошице на востоке Словакии. Во вторник словацкий премьер в интервью братиславскому радио Expres в ответ на вопрос, что он пообещал России за поставку первой партии вакцины "Спутник V", в шутку сказал: "Закарпатскую Украину", при этом он и добавил: "Ничего я не обещал, лишь стремился обеспечить поставку вакцины".

Глава МИД Украины назвал шутливые слова Матовича "прискорбными" и предложил премьеру обменять "Спутник V" на несколько регионов Словакии.

"Пусть он обменяет ее (вакцину) на несколько регионов Словакии. Прискорбно, что глава словацкого кабмина своими некорректными высказываниями наносит вред чрезвычайно дружеским и честным отношениям между Украиной и Словакией", — написал Кулеба в Twitter.

В среду в МИД Украины был приглашен временный поверенный в делах Словакии Матуш Корба, которому был вручен протест из-за высказывания премьера.

Регион Закарпатья, ранее входивший в состав Австро-Венгрии, в 1919 году по Сен-Жерменскому договору был включен под названием "Подкарпатская Русь" в состав Чехословакии. С 1938 года он входил в состав Венгрии. В 1945 году в Москве было подписано соглашение о вхождении данного региона в состав Украинской ССР, в ноябре того же года оно было ратифицировано парламентом Чехословакии. В настоящее время является одной из областей Украины.

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