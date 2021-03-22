МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. "Камаз" разработал и выпустил первый электробус-гармошку, сообщается на сайте компании.

"Камаз" разработал и выпустил новую модель инновационного пассажирского электротранспорта – сочленённый низкопольный электробус особо большого класса", — говорится в сообщении. Банк России расправил ястребиные крылья

Как отметил главный конструктор по пассажирскому транспорту "Камаза" Эдуард Данилов, чьи слова приводятся в сообщении, в ближайшее время планируется передать готовый опытный образец в Москву для проведения тестовых испытаний, что позволит специалистам проверить работу всех систем электробуса-гармошки в условиях загруженных столичных дорог, выявить возможные недочёты и в оперативном порядке внедрить необходимые доработки. Добавляется также, что одобрение типа транспортного средства планируется получить в августе, а серийное производство электробусов-гармошек стартует с 2022 года.

"Сочленённый электробус КАМАЗ-6292, как и его предшественники, обладает высокими техническими характеристиками и пополняет запас энергии с помощью ультрабыстрых зарядных станций. При этом все удобные элементы, которыми оснащён электробус КАМАЗ-6282, сохранятся и в сочленённой модели. Общая пассажировместимость — 135 человек, мест для сидения — 48, также предусмотрено четыре места для лиц приоритетной категории", — также говорится в сообщении.