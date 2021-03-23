МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Количество кредитов малому и среднему предпринимательству в РФ составило в январе 99 650 ссуд, что на 18,1% меньше показателя декабря прошлого года, говорится в материалах Банка России. Банк России дал прогноз по спросу на наличные в 2021 году

"Количество предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) кредитов также сократилось и составило 99 650 кредитов (снижение на 18,1% по сравнению с декабрем 2020 г.), число заемщиков – субъектов МСП, получивших кредит, снизилось по сравнению с декабрем на 15,1%, до 91 562", — отметили в ЦБ.

Средний размер кредита малому и среднему бизнесу уменьшился по сравнению с предыдущем месяцем на 3 миллиона рублей — до 4,7 миллиона рублей, однако остался выше значений января прошлого года — 4,2 миллиона.

Наибольший удельный вес в структуре кредитов приходился на займы компаниям, осуществляющим деятельность в отраслях розничной и оптовой торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 47,8%, обрабатывающего производства – 12,8%, а также строительства – 7,8%.

Просроченная задолженность субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилась за январь 1,4 миллиарда рублей и составила 642,1 миллиарда рублей. Она была зафиксирована у 33 055 предпринимателей, что составляет 7,0% от общего числа заемщиков.