МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг приоритетного необеспеченного долга американской нефтяной компании ExxonMobil до "Аa2" с "Аa1", прогноз стабильный, следует из релиза агентства.

Агентство отмечает, что пандемия коронавируса вызвала обвал цен на нефть и прибыли от ее переработки, а также привела к падению денежного потока ExxonMobil, что существенно превысило сокращение капитальных расходов компании.

"Понижение рейтинга до "Аа2" и стабильный прогноз учитывают ожидания Moody's относительно значительного сокращения долга до 2022 года… Способность компании полностью покрывать дивиденды и капитальные вложения, необходимые для поддержания ее конкурентоспособности, в то же время генерируя свободный денежный поток при постоянно снижающихся ценах на сырьевые товары важны для поддержания рейтинга на уровне Аа2", — говорится в сообщении агентства. Минсельхоз рассказал о ситуации на рынке сахара в России

Moody's также прогнозирует существенные риски для нефтяной отрасли, связанные с изменением нормативных актов и налоговой политики США и стран Европы для ограничения выбросов углекислого газа, и ExxonMobil необходимо достичь устойчивого финансового положения для снижения подверженности этим рискам.

Рейтинг ExxonMobil может быть понижен, если компания в значительной степени не снизит свой долг за счет свободного денежного потока и продажи активов. В то же время повышение рейтинга компании маловероятно, сообщает Moody's, с учетом ожидаемых агентством темпов сокращения долга и восстановления отрасли.

ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, — крупнейшая частная нефтяная компания в мире и одна из крупнейших по размеру капитализации. В России компания участвует в проекте "Сахалин-1" (по 30% у ExxonMobil и японской Sodeco, по 20% — у "Роснефти" и индийской ONGC). Проект предполагает разработку нефтегазовых месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе Сахалина.