МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Электромобили Tesla теперь можно купить за биткоины, объявил основатель Tesla Илон Маск в своем Twitter.

"Теперь вы можете купить Tesla за биткоины", — написал Маск.

Согласно сайту компании, Tesla Model S в базовой комплектации стоит 78,5 тысячи долларов, но предлагаются модели электромобиля и за 112-143 тысячи долларов. Биткоин сейчас торгуется в районе 55 тысяч долларов. Исходя из этого, электромобиль может стоить от 1,4 до 2,6 биткоина.

Маск отметил, что возможность оплаты биткоинами за пределами США появится в конце этого года. Также глава Tesla добавил, что биткоины, выплаченные компании за автомобили, не будут конвертироваться обратно в традиционную валюту.

В начале февраля Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. Тогда компания анонсировала, что в ближайшем будущем планирует начать принимать биткоины в качестве оплаты за свои товары, "в соответствии с применимыми законами и первоначально на ограниченной основе".

Тогда Tesla также сообщила, что в январе обновила свою инвестиционную политику с целью обеспечения большей гибкости для дальнейшей диверсификации и максимизации доходов. В рамках обновленной политики компания может инвестировать часть денежных средств в определенные альтернативные резервные активы — цифровые активы, золотые слитки, биржевые фонды и др.