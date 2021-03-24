МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Российский производитель "АвтоВАЗ" начал выпуск Lada Xray в новых версиях стоимостью от 805,9 тысячи рублей, сообщила компания.

"В марте на "АвтоВАЗ" стартовало производство Lada Xray в новых версиях, оснащенных обновленной роботизированной трансмиссией АМТ в сочетании с надежным двигателем Lada 1,6 литра (106 л.с.) Новые комплектации позволили еще более снизить начальную цену на Xray с "двумя педалями" — до 805 900 рублей", — говорится в сообщении в среду.

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"АвтоВАЗ" отмечает, что обновленная трансмиссия АМТ отличается повышенной надежностью и быстродействием. За счет нового алгоритма переключение передач происходит на 30% быстрее по сравнению с предыдущей версией АМТ, предлагавшейся до марта 2021 года в сочетании с двигателем 1,8 литра. Появился удобный зимний режим, который позволяет стартовать сразу со второй передачи.

"Владельцы классического "автомата" не заметят разницы, благодаря простоте управления, но при этом расход топлива будет значительно ниже", — пишет производитель.

Группа "АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов: Lada и Renault. Производственные мощности "Автоваза" расположены в Тольятти – АО "АвтоВАЗ", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске – ООО "Lada Ижевск". Продукция марки Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен в более чем 20 странах.

"АвтоВАЗом" владеет (100%) голландское Alliance Rostec Auto B.V. — совместное предприятие госкорпорации "Ростех" и Renault. Около 32% самого СП принадлежит российской стороне, оставшиеся 68% — французскому концерну Renault.