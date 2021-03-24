МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Сбербанк в прошлом году ограничил выдачу кредитов корпоративным клиентам с неприемлемо высоким уровнем ESG-рисков из "грязных" отраслей, к 2023 году планирует распространить данный скоринг на весь портфель, говорится в годовом отчете крупнейшего российского банка.

Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance) — это экологическая, социальная и управленческая ответственность. Ряд зарубежных инвесторов уже вкладывают свои средства только в компании, соблюдающие принципы ESG. Купить по старым ценам. Какие вещи вот-вот взлетят в цене

"Необходимым условием эффективного зеленого финансирования является учет экологических рисков, которые "Сбер" рассматривает в ходе кредитного анализа как неотъемлемую часть ESG-рисков. В 2020 году были определены перечни и подходы к ESG-рискам в кредитной политике, в результате чего была ограничена выдача кредитов корпоративным клиентам с неприемлемо высоким уровнем ESG-рисков. По итогам оценки экологических рисков "Сбер" для определенных "грязных" отраслей ужесточил кредитную стратегию. К 2023 году "Сбер" планирует распространить ESG-скоринг на весь кредитный портфель", — сказано в отчете.

Отмечается, что примерами неприемлемых ESG-рисков являются экологические риски, случаи коррупции, уклонение от налогов, использование рабского и детского труда, принудительное переселение.

Кроме того, "Сбер" планирует совершенствовать методики оценки, проводить экологическую экспертизу крупных сделок и развивать продукты в области "зеленого" кредитования. "Сбер" также разрабатывает подход, который позволит предлагать различные условия, продукты и услуги для клиентов с разным ESG-риском, в том числе экологическим риском.