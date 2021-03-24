МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Планировать замену шин на летние в Москве можно к 10 апреля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Можно планировать включение горячего сезона автомастерских к 10 апреля, это суббота. То есть, это первые выходные, когда можно включать мероприятия по замене автошин", — рассказал Тишковец. Зачем Россия ввязалась в очередной "газовый поток" на юге

По словам синоптика, к этой дате среднесуточная температура в Москве будет повышать плюс 5 градусов — это отправная точка, когда автомобильные шины летнего пошива приобретают нужные свойства и больше не дубеют.