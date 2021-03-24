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Синоптик рассказал, когда лучше планировать замену шин на летние в Москве
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Планировать замену шин на летние в Москве можно к 10 апреля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Можно планировать включение горячего... ПРАЙМ, 24.03.2021
транспорт, шины, новости, бизнес, авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Планировать замену шин на летние в Москве можно к 10 апреля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Можно планировать включение горячего сезона автомастерских к 10 апреля, это суббота. То есть, это первые выходные, когда можно включать мероприятия по замене автошин", — рассказал Тишковец.
По словам синоптика, к этой дате среднесуточная температура в Москве будет повышать плюс 5 градусов — это отправная точка, когда автомобильные шины летнего пошива приобретают нужные свойства и больше не дубеют.