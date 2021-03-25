МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ видит в микрозаймах российскому малому и среднему предпринимательству хорошие перспективы, поскольку они могут поддержать развитие экономики страны, заявил начальник управления регулирования департамента микрофинансового рынка регулятора Роман Новиков. Центробанк предостерег частных инвесторов от покупки квалификации

"Рынок МФО довольно многообразен: это займы обычные потребительские, которые могут быть на срок полгода и больше, свыше года, когда человек хочет купить себе что-то, это в несколько сотен тысяч рублей могут быть займы. Также есть очень перспективное направление по поддержке малого и среднего предпринимательства — это займы, которые очень полезны для экономики, для отрасли", — сказал он, выступая на семинаре "Микрофинансовый рынок в России: регулирование, контроль, тенденции".

По словам Новикова, Банк России в последнее время всячески пытается развить данное направление микрокредитования: устанавливаются понижающие коэффициенты в нормативах, снижаются сокращения по резервам, а также требования по капиталу.

Ранее в марте сообщалось, что количество кредитов малому и среднему предпринимательству в РФ составило в январе 99 650 ссуд, что на 18,1% меньше показателя декабря прошлого года. Средний размер кредита малому и среднему бизнесу уменьшился по сравнению с предыдущем месяцем на 3 миллиона рублей — до 4,7 миллиона рублей, однако остался выше значений января прошлого года — 4,2 миллиона.