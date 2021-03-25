МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ видит в микрозаймах российскому малому и среднему предпринимательству хорошие перспективы, поскольку они могут поддержать развитие экономики страны, заявил начальник управления регулирования департамента микрофинансового рынка регулятора Роман Новиков.
"Рынок МФО довольно многообразен: это займы обычные потребительские, которые могут быть на срок полгода и больше, свыше года, когда человек хочет купить себе что-то, это в несколько сотен тысяч рублей могут быть займы. Также есть очень перспективное направление по поддержке малого и среднего предпринимательства — это займы, которые очень полезны для экономики, для отрасли", — сказал он, выступая на семинаре "Микрофинансовый рынок в России: регулирование, контроль, тенденции".
По словам Новикова, Банк России в последнее время всячески пытается развить данное направление микрокредитования: устанавливаются понижающие коэффициенты в нормативах, снижаются сокращения по резервам, а также требования по капиталу.
Ранее в марте сообщалось, что количество кредитов малому и среднему предпринимательству в РФ составило в январе 99 650 ссуд, что на 18,1% меньше показателя декабря прошлого года. Средний размер кредита малому и среднему бизнесу уменьшился по сравнению с предыдущем месяцем на 3 миллиона рублей — до 4,7 миллиона рублей, однако остался выше значений января прошлого года — 4,2 миллиона.
https://1prime.ru/business/20210325/833322654.html