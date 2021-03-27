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Кинотеатры просят Собянина увеличить максимальный процент заполняемости
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Ассоциация владельцев кинотеатров попросила мэра Москвы Сергея Собянина повысить с нынешних 50% лимит по рассадке зрителей. Об этом пишет "Коммерсант". При этом предполагается... ПРАЙМ, 27.03.2021
коронавирус, москва, ограничительные меры, кинотеатры, новости, бизнес, потребрынок, медиа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Ассоциация владельцев кинотеатров попросила мэра Москвы Сергея Собянина повысить с нынешних 50% лимит по рассадке зрителей. Об этом пишет "Коммерсант".
При этом предполагается сохранить требования о соблюдении социальной дистанции — "в одно кресло между гостями, которые не находятся в тесном ежедневном контакте".
Как отмечают участники рынка, из-за существующих ограничений киносетям не удается покрывать текущие расходы и удовлетворять потребности москвичей в походе в кино.
В то же время эксперты указывают, что показатели сборов, которые в первом квартале оказались на 25–30% ниже "доковидных", свидетельствуют о слабом влиянии ограничений на бокс-офис. Так, от квоты в 50% страдают только блокбастеры в первые уикенды, поскольку в прайм-тайм кинотеатрам действительно не удается принять всех желающих. Однако это нивелирует более длинный прокат.
В Москве по указу мэра кинотеатры, театры и концертные залы были закрыты с 16 марта 2020 года до 31 июля. С 1 августа они продолжили работу с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора о ношении средств индивидуальной защиты. 13 ноября, на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации, мэрия ужесточила правила, ограничив заполняемость зала 25%, а с 22 января квоту повысили до 50%.
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