МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Ассоциация владельцев кинотеатров попросила мэра Москвы Сергея Собянина повысить с нынешних 50% лимит по рассадке зрителей. Об этом пишет "Коммерсант". Кинозрителям хотят запретить ходить в кино со своей едой и напитками

При этом предполагается сохранить требования о соблюдении социальной дистанции — "в одно кресло между гостями, которые не находятся в тесном ежедневном контакте".

Как отмечают участники рынка, из-за существующих ограничений киносетям не удается покрывать текущие расходы и удовлетворять потребности москвичей в походе в кино.

В то же время эксперты указывают, что показатели сборов, которые в первом квартале оказались на 25–30% ниже "доковидных", свидетельствуют о слабом влиянии ограничений на бокс-офис. Так, от квоты в 50% страдают только блокбастеры в первые уикенды, поскольку в прайм-тайм кинотеатрам действительно не удается принять всех желающих. Однако это нивелирует более длинный прокат.

В Москве по указу мэра кинотеатры, театры и концертные залы были закрыты с 16 марта 2020 года до 31 июля. С 1 августа они продолжили работу с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора о ношении средств индивидуальной защиты. 13 ноября, на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации, мэрия ужесточила правила, ограничив заполняемость зала 25%, а с 22 января квоту повысили до 50%.

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