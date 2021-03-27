МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Самым дорогим в марте оказался авиабилет на рейс Москва — Нью-Йорк и обратно за 459 тысяч рублей. На втором месте — перелет из столицы в Лос-Анджелес и назад в Москву за 357 тысяч. Третью строку занимает билет Санкт-Петербург — Мале и обратно стоимостью 350 тысяч рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip. Исследование показало, куда россияне планируют поехать на выходные

В списке оказались несколько билетов в одну сторону: из Владивостока в Москву — 335 тысяч рублей и из Москвы в Дубай за 310 тысяч.

Также в перечне — рейсы туда и обратно в Нижневартовск (214 тысяч рублей), Благовещенск (205 тысяч), Хабаровск (204 тысяч), Владивосток (190 тысяч) и Петропавловск-Камчатский (170 тысяч).

Самый дорогой билет на поезд в уходящем месяце, за 60 тысяч рублей, обошелся пассажиру "Сапсана", следовавшего из Москвы в Петербург. На втором месте поездка из столицы во Владивосток за 29 тысяч. На третьем — билет из Москвы в Петербург за 25 тысяч рублей.

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