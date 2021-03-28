МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Все авиакомпании и аэропорты России в последнее воскресенье марта переходят на весенне-летнее расписание, перевозчики вводят новые рейсы и увеличивают количество полетов на курорты. Названы самые дорогие авиа- и железнодорожные билеты в марте

Московский аэропорт "Шереметьево" сообщил, что в ходе летней навигации авиакомпании увеличат количество рейсов на популярных туристических и деловых направлениях, а также расширят маршрутную сеть. В летний сезон планируется выполнение регулярных рейсов из "Шереметьево" по 90 маршрутам (66 внутренним и 24 международным).

Как отмечает "Шереметьево", в предстоящем сезоне "Аэрофлот" будет выполнять рейсы из этого аэропорта по 69 маршрутам, среди них 47 направлений на территории России и 22 — в странах СНГ и дальнего зарубежья. Сам "Аэрофлот" пока не сообщал о своем расписании на предстоящий сезон. По данным "Шереметьево", авиакомпания увеличит частоту рейсов в Сочи, Симферополь и Анапу. Также по сравнению с зимним сезоном вырастет количество рейсов в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Казань. В весенне-летнем сезоне "Аэрофлот" увеличивает количество рейсов в Стамбул и Анталью.

Авиакомпания планирует открытие рейсов на Сейшельские острова. ​Внутрироссийская маршрутная сеть перевозчика пополнится рейсами в Геленджик и Магас. "Россия" с летнего сезона начинает выполнять полеты в Волгоград, Ижевск, Симферополь, в Сыктывкар, Саратов, Ставрополь, Махачкалу, Мурманск, Петропавловск-Камчатский, Пермь, Уфу, Саранск, Ханты-Мансийск, Минеральные Воды.

В мае из "Шереметьево" начнет летать лоукостер "Победа". В расписании перевозчика заявлены рейсы по 13 внутрироссийским направлениям, а также в Анталью.

Air India продолжит выполнение рейсов Москва-Дели. Nordwind Airlines планирует нарастить число рейсов в Анталью, также частоту полетов туда увеличат Royal Flight и Pegas Fly. В летнем расписании Nordwind Airlines увеличится количество рейсов в Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи и Анапу. Определены бюджетные направления для путешествий по России в апреле

Сейчас "Шереметьево" проводит плановую работу по подготовке служб аэропорта и оператора по наземному обслуживанию "Шереметьево Хендлинг" к весенне-летнему периоду. Комплекс мероприятий включает инструктаж и аттестацию работников подразделений, подготовку наземной техники, оборудования, техсредств, аэродрома, сооружений и зданий. Проводится плановая проверка работоспособности систем вентиляции и кондиционирования. Для обслуживания аэродрома и воздушных судов в летний период выделено более 940 единиц спецтехники и оборудования, для которого проводится необходимое сезонное обслуживание перед началом эксплуатации.

Как сообщил "Домодедово", в новом сезоне авиакомпании-партнеры аэропорта предложат пассажирам рейсы в 60 городов РФ. Самые популярные направления — Симферополь и Сочи, 22 и 19 ежедневных рейсов соответственно.

По данным аэропорта, S7 Airlines будет летать в Симферополь восемь раз в день. В марте авиакомпания открывает еженедельные рейсы в Салоники. Летом S7 нарастит частоту до трех рейсов в день в Геленджик, до четырех — в Калининград. С 26 апреля авиакомпания запустит полеты в Бодрум с частотой три раза в неделю. Также S7 увеличит число полетов в Даламан с четырех до семи еженедельных рейсов.

"Уральские авиалинии" запланировали 10 рейсов в день в Симферополь. Также в летнюю программу полетов авиакомпания включила рейсы в Геленджик и нарастила количество рейсов в Калининград до трех в неделю.

"Домодедово" также отмечает, что Red Wings увеличит число рейсов в Симферополь до двух в день. В расписании перевозчика появятся Нижнекамск, Саранск, Саратов, Ульяновск и Белгород. С 30 апреля авиакомпания открывает второй ежедневный рейс в Екатеринбург, с 10 мая — один рейс в день в Калининград. Также перевозчик запускает чартеры в Анталью — семь еженедельных рейсов.

Smartavia с 23 апреля будет ежедневно летать в Краснодар, а с 24 апреля — в Новосибирск. Авиакомпания три раза в неделю планирует выполнять рейсы в Улан-Удэ. С начала лета Smartavia организует ежедневный рейс в Калининград.

"ИрАэро" откроет полеты в Симферополь два раза в неделю, NordStar — в Геленджик. "Алроса" увеличит частоту рейсов в Новосибирск. Royal Flight с 28 апреля начнет выполнять регулярные рейсы в Минводы и Сочи, с 23 мая в Анапу. Также перевозчик подготовил чартерную программу в Анталью и Бодрум.

Pegas Fly c 26 апреля запускает чартеры в Анталью с частотой один раз в день, с 21 мая планирует добавить второй ежедневный рейс. "Ямал" планирует чартеры на этот же курорт Турции. Pegasus Airlines с 26 апреля полетит в Аланью, Даламан, Измир, а с 27 апреля — в Анталью.

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