МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Евросоюз не может сейчас рассчитывать на то, что его население получит нужное количество доз вакцины от коронавируса, и поэтому Брюсселю предстоит идти на поклон к России, считает обозреватель норвежского издания Resett Ким Нур. МИД рассказал о небывалом спросе на "Спутник V" в ЕС

Это связано с длительными задержками поставок вакцин европейского и американского производства, на которые рассчитывал ЕС. Отчасти сложности произошли из-за внезапной смерти подопытных. Производители в этих условиях запросили разрешение на экстренное использование, хотя их продукция не прошла достаточных испытаний. При этом оказалось, что эффективность вакцины Johnson & Johnson ниже ожидаемой, а AstraZeneca вызывает тромбоз.

"Процесс вакцинации в ЕС застопорился, и поэтому как Брюссель, так и отдельные государства-члены начали в отчаянии смотреть на восток. Теперь они рассчитывают на "Спутник V" как на спасение", — отмечается в статье.

Ранее ЕС счел, что российская вакцина не прошла должные клинические испытания второй стадии, и решил, что будет ждать британской вакцины AstraZeneca и американско-немецкой Pfizer/BioNTech, рассматривались и заокеанские альтернативы вроде Moderna. Такую же позицию заняла и Норвегия, не входящая в ЕС, но влившаяся в команду союза по закупкам вакцин.

В Осло в поддержку "Спутника V" выступили бывшая лидер либеральной партии "Венстре" Трине Шей Гранде, представитель Рабочей партии по вопросам здравоохранения Ингвильд Хьеркхол и Марин Арнстад из Партии Центра. Министр здравоохранения Бент Хёйе теперь тоже готов раскошелиться на российский препарат, если его одобрит Европейское агентство лекарственных средств.

Россия заявила, что с июня сможет поставить в Европу 50 миллионов доз, напоминает автор.

"По счастью, русские — прагматики и не зацикливаются на сказанном вчера. И, несмотря на политические санкции ЕС, они будут рады помочь своим европейским братьям, потому что кровь, как известно, не водица — даже с вакциной от AstraZeneca", — делает выводы журналист.

По его словам, вакцинационная стратегия ЕС заслуживает тщательного разбора полетов. Одной из причин провала он называет "высокомерное, снисходительное отношение к российской науке, хотя она — ведущая в мире": "Спутник V" "подавался как некий подозрительный коктейль, хотя на самом деле это классическая векторная вакцина".

"Принижать русских — в лучшем случае наивность, в худшем — преднамеренная ложь. Русские на высоте в таких дисциплинах, как физика, химия, фармакология, аэрокосмическая промышленность и военные технологии", — подчеркивает Нур.

"Хорошо известно, что у русофобов ненависть вытесняет рациональное мышление. Когда господствуют предрассудки и не можешь избавиться от чувства собственного превосходства, тяжело признать, что тот, кого ты презираешь, боишься или считаешь соперником, может быть в чем-то лучше. Много чего можно сказать о наших восточных соседях, но что они не глупы — это точно. Русские даже сверхсообразительны. Но вслух ЕС этого ни за что не признает. Однако когда Брюссель постучится в ворота Кремля за вакциной, от которой сам же когда-то отказался, это будет выглядеть как признание", — добавил автор.

Читайте на ИноСМИ

Читайте также:

Путин после прививки от COVID положил перед сном градусник на тумбочку