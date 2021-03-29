МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. В этом году тарифы на поездки в такси могут вырасти еще на 5–10% на фоне роста цен на топливо, сообщили "Известиям" в Общественном совете по развитию такси. ФАС оценила новую сделку "Яндекс.Такси" и группы "Везет"

Как отмечается, в ряде регионов, например, на Дальнем Востоке уже были случаи завышения цен на такси в несколько раз. Таксопарки обеспокоены увеличением цен на метан и бензин. Поэтому высока вероятность, что бизнес может заложить издержки в стоимость тарифов.

Если цена на бензин АИ-92 выросла незначительно, то на пропан-бутан в 2021 году взлетела с 16 рублей за литр в 2010 году до 29 рублей в 2021-м, указал исполнительный директор Ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси Олег Бекетов. В прошлом году кубометр метана обходился в 14–16 рублей, а сейчас он на отметке 19–20 рублей в зависимости от заправки. Таким образом, использовать газ для работы в такси становится невыгодно.

В ФАС в 2021 году поступило около 60 жалоб на завышение цен на услуги агрегаторов такси. Больше половины пришлось на середину февраля из-за неблагоприятных погодных условий в разных регионах страны. 16 февраля "Общероссийское объединение пассажиров", "Объединение потребителей России" и движение "Сильная Россия" попросили ФАС проверить рост цен в три-пять раз на услуги такси в период снегопадов.

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