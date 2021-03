2021-03-29T07:12:12+03:00

2021-03-29T08:34:49+03:00

2021-03-29T07:12:12+03:00

2021

https://1prime.ru/business/20210329/833341939.html

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сняли с мели

Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший движение в Суэцком канале, снят с мели, сообщает поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping. "(Судно — ред.) Ever Given было... ПРАЙМ, 29.03.2021

