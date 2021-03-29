МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший движение в Суэцком канале, снят с мели, сообщает поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping. Эксперт оценил последствия блокировки Суэцкого канала

"(Судно — ред.) Ever Given было успешно снято с мели в 04:30 по местному времени (05:30 мск)", — говорится в сообщении компании в Twitter.

Агентство Блумберг отмечает, что пока не ясно, как скоро канал будет открыт для движения. Сейчас в очереди, как передает агентство, находятся более 450 различных судов.

Спасатели освободили судно после того, как было извлечено 27 тысяч кубометров песка.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря. Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.

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