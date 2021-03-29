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Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сняли с мели
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Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший движение в Суэцком канале, снят с мели, сообщает поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping. "(Судно — ред.) Ever Given было... ПРАЙМ, 29.03.2021
суэцкий канал, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший движение в Суэцком канале, снят с мели, сообщает поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping.
"(Судно — ред.) Ever Given было успешно снято с мели в 04:30 по местному времени (05:30 мск)", — говорится в сообщении компании в Twitter.
Агентство Блумберг отмечает, что пока не ясно, как скоро канал будет открыт для движения. Сейчас в очереди, как передает агентство, находятся более 450 различных судов.
Спасатели освободили судно после того, как было извлечено 27 тысяч кубометров песка.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря. Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.
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