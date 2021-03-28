МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter и Telegram-канале новый снимок контейнеровоза, на днях севшего на мель в Суэцком канале.

"Суэцкий канал, съемка спутником "Ресурс-П". Суперконтейнеровоз пока на мели", — написал Рогозин. Заказы "Трансконтейнера" выросли в разы на фоне аварии в Суэцком канале

На космическом снимке запечатлены продолжающиеся работы по высвобождению контейнеровоза.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря. Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.

Ранее источник в администрации канала сообщил РИА Новости, что попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз не увенчалась успехом, судно вновь попробуют освободить в воскресенье во время прилива.

В субботу глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что снять судно с мели пытаются 10 буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем.

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