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Рогозин поделился новым снимком Суэцкого канала из космоса
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter и Telegram-канале новый снимок контейнеровоза, на днях севшего на мель в Суэцком канале. "Суэцкий канал, съемка... ПРАЙМ, 28.03.2021
дмитрий рогозин, суэцкий канал, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter и Telegram-канале новый снимок контейнеровоза, на днях севшего на мель в Суэцком канале.
"Суэцкий канал, съемка спутником "Ресурс-П". Суперконтейнеровоз пока на мели", — написал Рогозин.
На космическом снимке запечатлены продолжающиеся работы по высвобождению контейнеровоза.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря. Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.
Ранее источник в администрации канала сообщил РИА Новости, что попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз не увенчалась успехом, судно вновь попробуют освободить в воскресенье во время прилива.
В субботу глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что снять судно с мели пытаются 10 буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем.
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