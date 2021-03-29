МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Чаще всего виновниками аварий на дорогах становятся водители автомобилей марок Datsun, Peugeot и Hyundai, следует из статистики страховой компании "Согласие" по ОСАГО, с которой ознакомилось РИА Новости.

Эксперты страховщика проанализировали число убытков по ОСАГО у водителей разных марок легковых автомобилей за 2020 год, поделенное на число договоров на машины этих же марок, действовавших в этом периоде. Рубль страдает от продаж российских госбумаг

"По данным компании, самая высокая частота убытков у водителей автомобилей японской марки Datsun — 10%. Не отличаются безаварийной ездой многие поклонники французских Peugeot (2 место и частота убытков на уровне 6,3%) и Hyundai (3 место и 6%)", — выяснили аналитики.

В аварийную десятку в порядке убывания также вошли водители Fiat, Ford, Kia, Skoda, Mazda, Subaru и Daewoo, сообщил страховщик.

Кроме того, в компании подсчитали, что в Москве компенсация ущерба за виновников ДТП в среднем составила 72 тысячи рублей, показав рост на 16%. В Санкт-Петербурге она достигла 69,4 тысячи (рост на 17%), в Московской и Ленинградской областях — 67,5 тысячи (+12%) и 68,4 тысячи рублей (+15%) соответственно.