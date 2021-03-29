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"Тинькофф банк" подал миллиардный иск к МТС
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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Тинькофф банка", требующего взыскать более 1,1 миллиарда рублей с компании "Мобильные телесистемы" (МТС), следует из информации в... ПРАЙМ, 29.03.2021
арбитражный суд, иск, мтс, тинькофф банк, новости, бизнес
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Тинькофф банка", требующего взыскать более 1,1 миллиарда рублей с компании "Мобильные телесистемы" (МТС), следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд в понедельник и к производству пока не принят. Третьим лицом в нём указана Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Основания исковых требований на данный момент не сообщаются.
"Тинькофф банк" входит в TCS Group бизнесмена Олега Тинькова. Это первый российский банк, который полностью отказался от отделений. По данным РИА Рейтинг, на 1 февраля занимал 17-е место в российской банковской системе по величине активов.
МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании — 55,64% акций, доля эффективного участия — 50,017%).
Ранее были опубликованы финансовые результаты МТС за четвертый квартал 2020 года