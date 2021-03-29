МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Рост цен на топливо не является ключевым фактором для повышения тарифов на поездки в такси, — финальная стоимость зависит от множества условий, рассказали опрошенные РИА Новости представители крупнейших российских агрегаторов.

В понедельник председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова выразила обеспокоенность ростом цен на горюче-смазочные материалы. Согласно прогнозу Независимого топливного союза (НТС), цены на бензин в рознице в РФ до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14%. По мнению Зариповой, удорожание топлива неизбежно повлияет на стоимость поездок в такси, — тарифы на перевозки могут вырасти на 5-10%. Россия вступила в борьбу за глобальный рынок сжиженного газа

"Мы не можем давать прогнозов на будущее, но важно отметить, что стоимость поездок в "Ситимобил" формируется с помощью алгоритмов динамического ценообразования, которые учитывают множество факторов: например, загруженность дорог, прогнозируемую продолжительность поездки, количество машин на линии. Повышение тарифов не является ключевым фактором для формирования цены", — прокомментировали в пресс-службе "Ситимобил".

В "Яндекс.Такси" также отказались от прогнозов и равным образом сообщили, что финальная стоимость поездки зависит не только от тарифов, но и от баланса спроса и предложения, погодных условий и дорожной ситуации. "Тарифы устанавливают перевозчики, а стоимость поездки формируется благодаря множеству факторов, поэтому на данный момент мы не готовы делать прогнозы о повышении стоимости услуг такси из-за подорожания топлива", — прокомментировали в свою очередь в пресс-службе "Везет".

Вместе с тем гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский говорит, что цены для клиентов, которые напрямую обслуживаются в таксопарках, а не пользуются приложениями такси-агрегаторов, действительно могут повыситься на 5-10%, не только из-за повышения цен на бензин, но также из-за удорожания автомобилей. Зачем Россия ввязалась в очередной "газовый поток" на юге

"Но это не повлияет на ценообразование Gett, так как мы уходим от прямого взаимодействия с таксопарками и являемся агрегатором для агрегаторов…. Цены на поездки агрегаторов такси формируются динамически, по принципу маркетплейса, и зависят от ситуации на дорогах, от пробок, от погоды, от количества заказов", — добавил Сморгонский.