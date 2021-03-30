МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Канадский национальный консультативный комитет по иммунизации (NACI) рекомендовал приостановить вакцинацию жителей младше 55 лет препаратом против коронавируса компании AstraZeneca на фоне сообщений об образовании тромбов после прививки. В Норвегии заявили, что ЕС придется идти на поклон к России за вакциной

"NACI рекомендует, что вакцина от COVID-19 от AstraZeneca не должна применяться для жителей младше 55 лет сейчас", — говорится в заявлении ведомства, размещенном на сайте канадского минздрава.

Приостановка вакцинации будет действовать пока ведется расследование случаев тромбоза у привитых вакциной AstraZeneca лиц.

Ранее минздрав Канады включил в рекомендации по применению вакцины AstraZeneca предупреждение о тромбозах.

В марте стала появляться информация об опасных осложнениях у некоторых пациентов, получивших прививку вакциной AstraZeneca. Первой тревогу забила Австрия, где у одного человека после прививки был диагностирован множественный тромбоз, и он скончался через 10 дней после вакцинации, а другой человек после вакцинации был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии. Вслед за Австрией информация об осложнениях стала поступать и из других европейских стран. Некоторые государства Евросоюза в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата.

Восемнадцатого марта по итогам заседания комитета по безопасности ЕМА регулятор сообщил, что эксперты ЕМА не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор подтвердил безопасность и эффективность вакцины АstraZeneca против коронавируса, отметил, что ее преимущества и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски.

При этом в ЕМА подчеркнули, что изучение побочных эффектов и действия вакцины будет продолжено учеными, а информация о случаях тромбоза будет внесена в общую информацию о препарате.

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