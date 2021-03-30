МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Получатели субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), которым из-за автоматического продления сроков получения поддержки были начислены лишние средства, должны будут их вернуть, рассказала РИА Недвижимость адвокат московской коллегии адвокатов "Центрюрсервис" Екатерина Тютюнникова. Эксперт рассказала, как можно снизить расходы на отопление

Право на получение субсидии имеют люди, у которых ежемесячно на квартплату уходит больше определенной доли дохода. Некоторые из них получили лишние начисления, так во время эпидемии COVID-19 продление субсидий происходило автоматически, без подтверждения предоставления документов, подтверждающих право на льготы, пояснила она.

"По общим правилам субсидии на оплату ЖКУ предоставлялись на шесть месяцев. После истечения этого срока заявитель должен был представить документы об отсутствии задолженностей и подтвердить уровень дохода семьи. Из-за пандемии правительством было принято решение об упрощенном продлении выплат. Если право на субсидию по оплате коммунальных услуг истекал в период с 1 октября 2020 года по 1 апреля 2021 года, она автоматически была продлена еще на шесть месяцев", — напомнила Тютюнникова.

С 1 апреля возвращается доковидный порядок выплат. Субсидии на оплату ЖКУ снова будут предоставлять сроком на шесть месяцев, а затем нужно будет подтверждать свое право на льготу. Уполномоченные органы произведут перерасчет тем, кому субсидии были автоматически продлены в период пандемии. Эта процедура будет производиться при очередной подаче документов, предупредила адвокат.

"Если при расчетах будет выявлено, что субсидия должна была быть больше фактически выплаченных средств, то получателю начислят недостающую сумму. Если же окажется, что субсидия должна была быть меньше, то в случае ее продления в период с 1 октября 2020 года по 1 апреля 2021 года, переплату придется вернуть", — разъяснила Тютюнникова.

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