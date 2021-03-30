МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. В России средний чек покупки одноразовых медицинских масок в марте этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого снизился более чем втрое, передает РБК со ссылкой на данные "Чек Индекс", аналитического ресурса "Платформы ОФД", обрабатывающей ежедневно свыше 44 миллиона чеков с более миллиона онлайн-касс. Эксперты рассказали, какие маски опасно носить

Средний чек покупки в уходящем месяце составил 58 рублей за одно посещение торговой точки. В период с 1 по 28 марта прошлого года показатель составлял 220 рублей. Снижение год к году составило 73,7%, а в сравнении с февралем — 10,5%. Общий объем продаж в денежном выражении вырос на 49%. Несмотря на это, в натуральном выражении, то есть в штуках, объем вырос на 15%.

За неполный первый квартал текущего и прошлого годов, 1 января — 28 марта 2021 и 2020 годов, объем продаж медицинских масок в денежном выражении понизился на 35%, а в натуральном выражении — на 5%.

Наибольший средний чек покупки одноразовых масок зафиксирован в Москве, Московской области и Чукотском АО — более 90 рублей.

Отмечается, что постепенное снижение уровня среднего чека на одноразовые маски происходило в течение всего прошлого года. Со снятием ряда ограничений в конце января процесс ускорился. С января по март этого года средний чек снизился на 23%, в то время как в аналогичный период прошлого года он рос на 186%, в 2,8 раза.

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