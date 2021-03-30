ТОКИО, 30 мар — ПРАЙМ. Южнокорейская автомобильная компания Hyundai не смогла избежать перебоев в производстве из-за нехватки полупроводников на глобальном рынке и приостанавливает работу завода №1 в Ульсане с 7 по 14 апреля, передало информационное агентство Рёнхап.

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На заводе №1 в Ульсане Hyundai производит компактный спортивный внедорожник Kona и свой первый электромобиль Ioniq-5.

Как отмечает агентство, в течение апреля ожидается сокращение на шесть тысяч единиц производства автомобилей Kona и шесть с половиной тысяч — моделей Ioniq-5.

Аналогичные трудности испытывают автопроизводители и в других странах, в том числе в Японии. Глобальный автомобильный рынок серьезно пострадал из-за влияния борьбы с распространением коронавируса.