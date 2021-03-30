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Xiaomi начнет собственное производство электромобилей
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Китайская технологическая компания Xiaomi решила начать собственное производство электромобилей, говорится в сообщении компании, размещенном на фондовой бирже Гонконга. Компания... ПРАЙМ, 30.03.2021
электромобили, xiaomi, авто, новости, бизнес, авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Китайская технологическая компания Xiaomi решила начать собственное производство электромобилей, говорится в сообщении компании, размещенном на фондовой бирже Гонконга.
Компания планирует вложить в производство электромобилей 10 миллиардов долларов в течение десяти лет.
"Совет директоров компании принял решение начать бизнес по производству интеллектуальных электромобилей. Компания создаст дочернюю компанию для управления бизнесом по производству интеллектуальных электромобилей. Начальная фаза инвестиций составит 10 миллиардов юаней (1,5 миллиарда долларов), а общая сумма инвестиций в течение следующих 10 лет оценивается в 10 миллиардов долларов", — говорится в релизе. Бизнес возглавит глава Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun).
Xiaomi — китайская компания, основанная в 2010 году, занимается производством смартфонов, планшетов, а также "умных" товаров для дома. Ее IPO в июле 2018 года на бирже Гонконга стало крупнейшим в технологической отрасли после проведенного в 2014 году первичного размещения акций китайского интернет-гиганта Alibaba.