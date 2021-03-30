МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России показали свою эффективность как краткосрочное решение, однако значительное продление соглашений или расширение административного давления может привести к дефициту отдельных товаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети).
"Соглашение действительно показало свою эффективность на отдельных товарных категориях, но только как краткосрочное решение. Значительная пролонгация или расширение административного давления в конечном итоге приведёт к сокращению ассортимента, дефициту отдельных категорий товаров и существенному сокращению количества производителей и торговых предприятий, в первую очередь — малых и средних", — сказали в АКОРТ.
Правительство РФ в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.
Изначально соглашения должны были действовать до 1 апреля текущего года. Во вторник пресс-служба кабинета министров сообщила, что правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года. В сообщении отмечалось, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию данных продуктов.
АКОРТ указывает, что торговые сети соблюдают условия соглашений по сахару и маслу с декабря. "Поддержка потребителей является для нас одним из приоритетов, особенно важным в условиях сокращения реальных располагаемых доходов населения", — подчеркнули в ассоциации.
"Однако административное регулирование цен, без учета рыночных механизмов, даже в краткосрочной перспективе приводит к реальным рискам снижения объемов производства продукции в регулируемых категориях, скачкообразного роста цен после отмены регулирования и ухода производителей из данного сектора. Исторический опыт наш и зарубежных стран показывает, что рыночные инструменты в подобных ситуациях оказываются гораздо эффективнее государственного вмешательства", — добавили в пресс-службе.
Сообщается, что производители сахара не ожидают резкого изменения цены на него даже после окончания срока действия соглашений, заявил журналистам председатель правления Союза сахаропроизводителей России ("Союзроссахара") Андрей Бодин.
"Мы считаем, что и после окончания действия соглашений резких ценовых колебаний не произойдет — благодаря ожидаемому росту урожая сахарной свеклы в новом сезоне и новым мерам поддержки производителей. Это позволит увеличить производство сахара и сохранит стабильность рынка в долгосрочной перспективе", — сказал Бодин.
Он подчеркнул, что все члены союза с пониманием относятся к задаче обеспечения потребителей доступной продукцией и подтвердили свою готовность участвовать в соглашении о сдерживании цен.
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