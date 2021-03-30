МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России показали свою эффективность как краткосрочное решение, однако значительное продление соглашений или расширение административного давления может привести к дефициту отдельных товаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети). Правительство продлило соглашения по ценам на подсолнечное масло и сахар

"Соглашение действительно показало свою эффективность на отдельных товарных категориях, но только как краткосрочное решение. Значительная пролонгация или расширение административного давления в конечном итоге приведёт к сокращению ассортимента, дефициту отдельных категорий товаров и существенному сокращению количества производителей и торговых предприятий, в первую очередь — малых и средних", — сказали в АКОРТ.

Правительство РФ в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения должны были действовать до 1 апреля текущего года. Во вторник пресс-служба кабинета министров сообщила, что правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года. В сообщении отмечалось, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию данных продуктов. Минсельхоз оценил возможность скачкообразного роста цен на сахар

АКОРТ указывает, что торговые сети соблюдают условия соглашений по сахару и маслу с декабря. "Поддержка потребителей является для нас одним из приоритетов, особенно важным в условиях сокращения реальных располагаемых доходов населения", — подчеркнули в ассоциации.

"Однако административное регулирование цен, без учета рыночных механизмов, даже в краткосрочной перспективе приводит к реальным рискам снижения объемов производства продукции в регулируемых категориях, скачкообразного роста цен после отмены регулирования и ухода производителей из данного сектора. Исторический опыт наш и зарубежных стран показывает, что рыночные инструменты в подобных ситуациях оказываются гораздо эффективнее государственного вмешательства", — добавили в пресс-службе.

Сообщается, что производители сахара не ожидают резкого изменения цены на него даже после окончания срока действия соглашений, заявил журналистам председатель правления Союза сахаропроизводителей России ("Союзроссахара") Андрей Бодин.

"Мы считаем, что и после окончания действия соглашений резких ценовых колебаний не произойдет — благодаря ожидаемому росту урожая сахарной свеклы в новом сезоне и новым мерам поддержки производителей. Это позволит увеличить производство сахара и сохранит стабильность рынка в долгосрочной перспективе", — сказал Бодин.

Он подчеркнул, что все члены союза с пониманием относятся к задаче обеспечения потребителей доступной продукцией и подтвердили свою готовность участвовать в соглашении о сдерживании цен.

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