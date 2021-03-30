МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Предприятия и компании, входящие в Масложировой союз России, готовы исполнять принятые на себя ранее обязательства по стабилизации цен на подсолнечное масло после пролонгации соглашений о стабилизации цен на него, заявил журналистам исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Кремль прокомментировал политику правительства по сдерживанию роста цен

"Предприятия отрасли неоднократно подтверждали готовность обеспечить оптовые цены на уровне 95 рублей до конца сезона, и пролонгация соглашения только закрепила наши намерения официально. Все члены Масложирового союза готовы исполнять его обязательства", — сказал Мальцев.

Он также отметил, что поддержка государства в виде компенсации за литр бутилированного масла в размере 10 рублей позволит возместить часть потерь, а введение заградительных мер экспорта подсолнечника — обеспечить переработчиков сырьем.

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения должны были действовать до 1 апреля текущего года. Во вторник пресс-служба кабинета министров сообщила, что правительство их продлило: для сахара соглашения будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что соглашения о стабилизации цен, которые были заключены в декабре, считаются пролонгированными, если их участники не сообщили о выходе из договоренностей.

Среди мер поддержки, которые обсуждались в правительстве — субсидия производителям сахара при отгрузке продукции только в розницу на срок до шести месяцев из расчета 5 рублей на килограмм, а также возмещение части затрат производителей рафинированного бутилированного подсолнечного масла из расчета 10 рублей за литр.

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