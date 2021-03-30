Производители масла готовы выполнять обязательства по стабилизации цен
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Предприятия и компании, входящие в Масложировой союз России, готовы исполнять принятые на себя ранее обязательства по стабилизации цен на подсолнечное масло после пролонгации соглашений о стабилизации цен на него, заявил журналистам исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
"Предприятия отрасли неоднократно подтверждали готовность обеспечить оптовые цены на уровне 95 рублей до конца сезона, и пролонгация соглашения только закрепила наши намерения официально. Все члены Масложирового союза готовы исполнять его обязательства", — сказал Мальцев.
Он также отметил, что поддержка государства в виде компенсации за литр бутилированного масла в размере 10 рублей позволит возместить часть потерь, а введение заградительных мер экспорта подсолнечника — обеспечить переработчиков сырьем.
Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.
Изначально соглашения должны были действовать до 1 апреля текущего года. Во вторник пресс-служба кабинета министров сообщила, что правительство их продлило: для сахара соглашения будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что соглашения о стабилизации цен, которые были заключены в декабре, считаются пролонгированными, если их участники не сообщили о выходе из договоренностей.
Среди мер поддержки, которые обсуждались в правительстве — субсидия производителям сахара при отгрузке продукции только в розницу на срок до шести месяцев из расчета 5 рублей на килограмм, а также возмещение части затрат производителей рафинированного бутилированного подсолнечного масла из расчета 10 рублей за литр.
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