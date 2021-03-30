МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Компании, входящие в Союз независимых сетей России (СНСР, объединяет региональные предприятия торговли — более 40 сетей из 30 регионов страны) продолжат выполнять соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар после их продления, сообщил РИА Новости директор СНСР Иван Бабухадзе.

"Союз независимых сетей принял решение о том, что мы будем продлевать участие в рамках данных соглашений и будем обеспечивать в полном объеме данными товарами полки наших магазинов от Калининграда до Камчатки", — сказал Бабухадзе. Правительство продлило соглашения по ценам на подсолнечное масло и сахар

Он указал, что проблем с закупкой сахара и масла по фиксированным ценам сети не испытывают. "Есть определенный алгоритм и понимание отгрузки текущих объемов, завязанных со стороны наших сетей. Все идет в рабочем режиме", — указал собеседник агентства.

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения должны были действовать до 1 апреля текущего года. Во вторник пресс-служба кабинета министров сообщила, что правительство их продлило: для сахара соглашения будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что соглашения о стабилизации цен, которые были заключены в декабре, считаются пролонгированными, если их участники не сообщили о выходе из договоренностей.

Читайте также:

Бизнесмены предупредили об опасности продления соглашений по ценам