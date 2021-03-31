МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Доля электрокаров на мировом рынке новых легковых автомобилей превысит 50% с 2033 года, следует из отчета Rystad Energy, посвященного энергопереходу.

Rystad Energy ожидает, что по итогам 2021 года электромобили займут долю в 6,2% на мировом рынке легковых автомобилей, а в следующем году эта доля вырастет до 7,7%.

"Распространение электромобилей на рынке быстро растет в результате ускорения энергоперехода…. Доля электромобилей в продажах новых легковых автомобилей в мире в 2026 году увеличится в четыре раза с 4,6% в прошлом году и превысит 50% с 2033 года", — говорится в сообщении организации. Китай заливает топливом рынки Азии назло США

Европа в ближайшие годы останется лидером в области внедрения электромобилей. По прогнозам, ее доля в продажах электромобилей превысит 10% уже в 2021 году и 20% в 2025 году. Северная Америка и Азия последуют ее примеру, но распространение электрокаров в этих регионах будет происходить медленнее.

В долгосрочной перспективе доля электромобилей резко возрастет к 2040 году, а к 2050 году достигнет почти 100% во всех регионах, кроме Африки, прогнозируют в Rystad Energy.

Как отмечало Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежегодном докладе World Energy Outlook, сокращение выбросов углекислого газа к 2030 году в мире на 40% требует, в частности, роста доли проданных пассажирских электромобилей до 50% к 2030 году.