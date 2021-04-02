МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla увеличил производство и поставки машин в первом квартале 2021 года почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в релизе компании. "АвтоВАЗ" за три месяца увеличил продажи в России на 5,4%

За период компания произвела 180 338 автомобилей, что в 1,7 раз выше показателя первого квартала прошлого года. При этом это число состоит только из моделей 3 и Y, поскольку в первом квартале текущего года компания не произвела ни одного автомобиля моделей S и X. В 2020 году за этот отчетный период Tesla произвела 15,39 тысячи машин этих моделей.

Поставки за период выросли почти в два раза в годовом выражении и достигли 184,8 тысячи. Поставки Model S и X составили 2,02 тысячи машин, упав в 6 раз по сравнению с первым кварталом 2020 года. Поставки машин Model 3 и Y подскочили в 2,4 раза, до 182,78 тысячи.

Tesla отмечает большой спрос на модели Y в Китае, что мотивирует компанию на быстрый выход на полную мощность производства данных моделей. Компания также сообщает, что находится на ранних этапах наращивания производства обновленных моделей S и X.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.